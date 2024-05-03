Şimşek: Enflasyon keskin şekilde düşmeye başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarının ardından değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor



Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz" ifadelerini kullandı.