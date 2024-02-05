Şimşek: Enflasyon şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek

Yılın ilk ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 6,70 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek şunları kaydetti:



"Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz.



Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz.



Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir."

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