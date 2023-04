Soğanda erken hasat umudu: Fiyatlar düşecek mi?

Şu an piyasada 30 liraya kadar ürünün bulunduğunu ifade eden Kocaağa, "Biz tarlada 10 liraya razıyız. Keşke 10 liradan bizden alsalar da götürüp 12-15 liraya satsınlar. Arada aracı kazanıyor, biz bir şey kazanamıyoruz. Şu an biz 10 liradan bile veremeyeceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.



Kocaağa, şu an piyasadaki soğanların depolardakiler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Hasatla birlikte fiyatlar düşer, bu şekilde kalmaz. Hasat yapıldığında fiyatlar illaki düşecektir, inecektir aşağı, bu şekilde kalmaz. 10-15 liraya düşse çiftçi de memnun olur, halk da memnun olur. Herkes mutlu olur fakat hakikaten 30 lira çok büyük fiyat. Arada tüccar parayı yiyor. Deposu olan depoya koyuyor. Adam 3-5 liraya soğan toplamış, şimdi 30 liraya satıyor. Birdenbire zengin oluyor ama çiftçi zengin olamıyor. Çiftçi bu faydayı görmüyor."

MART AYININ ZAM ŞAMPİYONU OLDU



İstanbul Ticaret Odası, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla martta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıklamıştı. İstanbul'da martta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 22,42 ile soğan olmuştu.