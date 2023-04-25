Soğandan sonra patates: Ürün azaldı, fiyat arttı

Soğandan sonra patatesin de fiyatı artıyor.



Soğan fiyatlarında son haftalarda hızlı yükseliş yaşandı. Ekim az olunca kilosu 30 liraya kadar çıktı.



Soğandan sonra şimdi de patates de sıkıntı olabileceği belirtiliyor. Patatesin kilosu 15 lirayı gördü.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Soğan epeydir koşuluyordu. Bu arada patates de hareketlenmeye başladı. Çünkü patatesin üretimi kuru soğana göre biraz daha geç oluyor. Dolayısıyla depolardaki patatesler bitmeye başladı." açıklamasında bulundu.

"DOMATES 20 LİRAYI GEÇEBİLİR"

Yakın zamanda fiyat artışı beklenen bir ürün daha var, domates.



Nedeni hem ihracatın başlaması hem de seralar arası geçiş dönemi olması. Market fiyatı 20 lira olan domatesin fiyatının artabileceği belirtiliyor.

"10 TL'NİN ALTINDA ÜRÜN OLMAZ"



Nisan ayında yağışlar iyi gitti. Üreticiler, bu sayede yazın sebze meyvenin bol olmasını bekliyor.



Ancak ürün bol olsa da fiyatın istenildiği kadar düşük olmayacağı ifade ediliyor.

Yüksel Tavşan, "Tabi maliyetleri göz ardı etmeyeceğiz. Ürün artık tarladan bedavaya alınsa da tüketim bölgesine gelinceye kadar 4-5 lirayı bulur oldu. Yani 8-10 liradan aşağı perakendede ürün satılamaz. Satılırsa üreticimiz zarar eder." dedi.

