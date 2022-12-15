SON DAKİKA HABERİ: Avrupa'da faiz 14 yılın zirvesinde

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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizi art arda dördüncü kez artırdı.



ECB, politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 2,5'e yükseltti.



ECB'nin önceki iki toplantıda faizleri 75 baz puan artırmasının ardından 50 baz puan artışa gitmesi bekleniyordu.

"FAİZ KARARLARI VERİLERE BAĞLI OLACAK"

ECB'den karara ilişkin yapılan açıklamada, enflasyon görünümünün önemli ölçüde yukarı yönlü revize edildiği belirtilerek, daha fazla faiz artışı beklendiği kaydedildi.



Enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye geri dönmesini sağlamak için faiz oranlarının istikrarlı bir hızda önemli ölçüde artması gerektiğine karar verildiği aktarılan açıklamada, gelecekteki faiz kararlarının verilere bağlı olacağı bildirildi.



VARLIK ALIM PROGRAMI AZALTILIYOR

ECB, varlık alım programı portföyünün mart başından itibaren ölçülü ve öngörülebilir bir hızda düşeceğini açıkladı. Varlık alım portföyündeki düşüş 2023'ün ikinci çeyreğinin sonuna kadar aylık bazda ortalama 15 milyar euro olacak.