ntv.com.tr

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa'da faiz 14 yılın zirvesinde

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,5'e yükseltti. Böylece faiz 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Banka, varlık alım programının marttan itibaren azaltılacağını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa'da faiz 14 yılın zirvesinde

İlişkili

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere faizi 14 yılın zirvesine yükseltti

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere faizi 14 yılın zirvesine yükseltti

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi! 

'nın (ECB) faizi art arda dördüncü kez artırdı.

ECB, politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 2,5'e yükseltti.

ECB'nin önceki iki toplantıda faizleri 75 baz puan artırmasının ardından 50 baz puan artışa gitmesi bekleniyordu.

" KARARLARI VERİLERE BAĞLI OLACAK"

ECB'den karara ilişkin yapılan açıklamada, enflasyon görünümünün önemli ölçüde yukarı yönlü revize edildiği belirtilerek, daha fazla faiz artışı beklendiği kaydedildi.

Enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye geri dönmesini sağlamak için faiz oranlarının istikrarlı bir hızda önemli ölçüde artması gerektiğine karar verildiği aktarılan açıklamada, gelecekteki faiz kararlarının verilere bağlı olacağı bildirildi.

VARLIK ALIM PROGRAMI AZALTILIYOR

ECB, varlık alım programı portföyünün mart başından itibaren ölçülü ve öngörülebilir bir hızda düşeceğini açıkladı. Varlık alım portföyündeki düşüş 2023'ün ikinci çeyreğinin sonuna kadar aylık bazda ortalama 15 milyar euro olacak. 

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...