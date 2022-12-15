SON DAKİKA HABERİ: İngiltere faizi 14 yılın zirvesine yükseltti

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararını açıkladı.

BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Böylece banka, bu yıl 8 toplantıda toplam 325 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi.



BoE'nin 9 üyeli para politikası kurulunun 6 üyesi politika faizinin %3.5'e yükseltilmesi yönünde oy kullandı ve fiyatlar ve ücretlerden kaynaklanan kalıcı enflasyon baskılarıyla mücadele etmek için "politika faizinde daha fazla artış" gerekebileceğini belirtti.



Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin 50 baz puan artırılmasını bekliyorlardı.



İngiltere'de ekimde yüzde 11,1 ile son 41 yılın zirvesine yükselen yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10,7'ye geriledi.

