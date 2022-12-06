SON DAKİKA HABERİ... Beştepe'de EYT toplantısı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakanlarla görüştü

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için geri sayım sürüyor.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında EYT düzenlemesi ile ilgili Beştepe'de toplantı gerçekleştirildi.



Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

Toplantıya, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da katıldı.



İki bakan geçen hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

EYT DÜZENLEMESİ NEDİR?



8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren düzenlemede son aşamaya gelindi.



Düzenlemeyle kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini ve 5 bin prim gününü tamamlayanların emekli edilmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti.



Bu ay içinde duyurulması beklenen EYT düzenlemesinden ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişinin yararlanması bekleniyor.

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