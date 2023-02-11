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SON DAKİKA HABERİ: Deprem bölgelerinde maaş ödemelerine kolaylık

SON DAKİKA HABERİ: Mali Suçları Araştırma Kurulu, depremden etkilenen 10 ilde bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için yönetmelik değişikliği yaptı. Buna göre, OHAL ilan edilen 10 ilde depremzedeler maaş ödemelerinde kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle, bunun mümkün olmaması halinde ise beyan ettiği bilgiler kontrol edilerek işlem yapabilecek.

SON DAKİKA HABERİ: Deprem bölgelerinde maaş ödemelerine kolaylık
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek

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Son dakika haberi! Mali Suçları Araştırma Kurulu (Masak), olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için yönetmelik değişikliği yaptı.

Yeni düzenleme ile depremzedelere maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle işlem yapma imkanı sağlandi.

Vatandaşların kimlik göstermelerinin mümkün olmaması halinde beyan ettiği bilgiler kontrol edilerek de maaş ödemesi ve diğer bankacılık işlemleri yapılabilecek.

Değişiklik, bugün yapılacak erken maaş ödemesi ile eş zamanlı yürürlüğe girdi.

Bu kararla deprem bölgesindekilerin maaşlarını sadece kimlik beyanı ile alabilmelerinin ve diğer bankacılık işlemlerini de kimlik beyanıyla yapabilmelerinin önü açıldı.

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