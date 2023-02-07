SON DAKİKA HABERİ: Deprem bölgesinde vergi borçlarına erteleme

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Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların vergi borçları ertelendi.



Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından bir açıklama yapıldı.

Deprem bölgesindeki mükellefler için "mücbir sebep hali" ilan edildi.

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Bu illerdeki mükelleflerin vergi yükümlülükleri, 31 Temmuz 2023 tarihine ertelendi.



Mevcut yapılandırmadan yararlanıp mart, mayıs, temmuz aylarında yapılması gereken taksit ödemeleri ağustıs, ekim ve aralık aylarında yapılacak.

Mücbir sebep ilanı depremin vurduğu Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı kapsıyor.

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MÜCBİR SEBEP NEDİR?

Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında beklenmedik olaylara deniliyor.



Ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, afet ve buna benzer durumlar mücbir sebep olarak sıralanıyor.