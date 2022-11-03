SON DAKİKA HABERİ: Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika haberi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.



Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.



EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?



AA Finans'ın anketinde ekonomistler ekim ayında TÜFE'nin yüzde 3,54 artmasını bekliyordu. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceğini öngörmüştü.



Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye gerilemişti.

TÜİK verilerine göre enflasyonun seyri.

EKİMDE EN ÇOK GİYİM-AYAKKABI ARTTI

Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabıda görüldü. En az artış gösteren ana grup yüzde 0,36 ile eğitim oldu.

Aylık bazda gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 5,09, ev eşyasında yüzde 4,38, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 3,30 artış görüldü.

YILLIK BAZDA EN ÇOK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Yıllık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 117,15 ile ulaştırma oldu. En az artış gösteren grup yüzde 33,48 ile haberleşme olarak belirlendi.

Yıllız bazda gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 99,05, ev eşyasında yüzde 93,63, konutta yüzde 85,17, lokanta ve otellerde yüzde 81,92 artış meydana geldi.

ZAM ŞAMPİYONU SEBZE

Ekim ayının zam şampiyonu yüzde 26,23 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) oldu. Onu yüzde 12,72 ile makarna çeşitleri, yüzde 12,38 ile kadın giyim izledi.



Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 19,42 ile evcil hayvanlar ve bununla ilgili ürünler oldu. Onu yüzde 4,21 ile kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler takip etti.