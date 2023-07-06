SON DAKİKA HABERİ: Fiyattan sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2024 tarihine kadar ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması ve satılması yasaklandı. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, düzenlemeye aykırı her bir ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası verebilecek.

Ancak, düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte, ilk günden itibaren ilan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veya güncellendiği görüldü.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin 6 Temmuz'da yürürlüğe girdiği ve düzenlemeye uyulmaması durumunda ilan başına 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceği hatırlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte, ilan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veyahut güncellendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu nitelikteki ilanlara ilişkin sosyal medyada yer alan haberler Bakanlığımıza ulaşmaktadır.



Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca, ilan platformlarıyla görüşmeler yapılmış ve ilan girişlerinde üyelerinin bu kısıtlama kapsamında uyarılması ile bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunulmuştur.



Bakanlığımızca otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına her türlü ilave tedbirin alınmasına devam edilecektir." denildi.