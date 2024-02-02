SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası Başkanı Erkan görevden affını istedi

Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan'ın bu açıklamasından hemen sonra sosyal medyada paylaşım yaparak, ekonomik programda ve Merkez Bankası yönetiminde boşluk olmayacağını duyurdu.Şimşek, ekonomik programın kesintisiz devam ettiğini, Erkan'ın kararının şahsi ve kendi takdiri olduğunu belirtti ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

ERKAN'IN GÖREVDEN AF AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erkan, görevden affını isterken şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.



Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır.

"İTİBAR SUİKASTİ DÜZENLENDİ"



Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.



Hasseten Amerika’da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum."

MEHMET ŞİMŞEK: EKONOMİK PROGRAM KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan'ın görevinden affını istemesinin ardından açıklamada bulundu.

Şimşek, Erkanın görevinden affının şahsi ve kendi takdiri olduğunu ifade etti.

Mehmet Şimşek ise şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır."

"KARAR ŞAHSİDİR"



Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

CEVDET YILMAZ: ORTA VADELİ PROGRAM KARARLILIKLA UYGULANMAYA DEVAM EDECEK



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından görevinden affını isteyen Erkan'a teşekkür etti ve orta vadeli programın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirtti.



Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir."

GAYE ERKAN KİMDİR?

Erkan, 2023 yılı mayıs ayında Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi. 8 Haziran 2023'te Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı olan Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilk kadın başkanı oldu. 2 Şubat 2024'te açıkladığı üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevinden affını istedi.