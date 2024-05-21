Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları artan yabancı ilgisinin etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor.



Dolar/TL, bugün 32,22 bandında işlem gördü. Euro/TL ise 35,03 civarında alıcı buldu.



Nisan ayında dolar karşısında sınırlı kazanç elde eden Dolar/TL, mayıs ayında şu ana kadar yatay bir seyir izledi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Şimşek, dün yaptığı açıklamasında, "Piyasadan döviz almasak 20'li rakamlara kadar, 30'un altına düşebilirdi. Lirada değer kaybı için bir sebep yok" ifadelerini kullandı.



REKOR REZERV BİRİKİMİ

Öncü veriler Merkez Bankası'nın (TCMB) yerel seçimden bugüne 51 milyar dolara ulaşan rekor hızda rezerv birikimi yaptığını gösteriyor.



TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta 9.5 milyar dolar arttı. Swap hariç net rezerv geçen hafta eksi 14.1 milyar dolar hesaplanıyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TL'ye ilginin yüksek olduğunu, TCMB'nin "tarihte eşi benzeri görülmemiş dozda ve hızda" rezerv birikimi yaptığını söyledi.



Şimşek, swap kısıtlarının uzun vadeyi özendirecek şekilde azaltılabileceği mesajı da verdi.



GÖZLER FAİZ KARARINDA



Bu haftanın öne çıkan gündem maddesi Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak.



Beklentiler Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı yönünde.