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SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası, Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranının yüzde 20’ye yükseltildiğini duyurdu.

Haberler 10.06.2022 - 02:05 | Son Güncelleme : 10.06.2022 - 02:07

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

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Son dakika haberi! Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. 

Yapılan açıklamada, "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 23 Nisan 2022 tarihli basın duyurusuyla paylaşılan Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltilmiş olup, tesisi 8 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir" denildi. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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