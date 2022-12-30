SON DAKİKA HABERİ: Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

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Sanayi elektriğine indirim geldi.

EPDK, 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi.

Buna göre sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde 16 indirim yapıldı.



EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük” dedi.



Mesken abonelerine de elektrik zammı yapılmayacak.



DOĞALGAZA DA İNDİRİM

EPDK dün de İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirime gitmişti. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olarak düzenleme ile İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 12-13 düzeyinde indirim gelecek.