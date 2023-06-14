SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücrette kritik randevu 19 Haziran'da

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ara zam için süreç devam ediyor.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı dün yapılmıştı.



Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı bir saat sürdü.



KRİTİK GÖRÜŞME



Asgari ücret pazarlığında kritik görüşme pazartesi yapılacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.



İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFI BAYRAMDAN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYOR



İlk toplantının ardından işçi tarafı adına Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak açıklama yaptı. Solak, "Bayramdan önce bitmesini istiyoruz. Türk-İş olarak talebimiz bir an önce toplantıların bitmesi. Asgari ücretin ekonomik şartlara göre, kiralara göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi, herhangi bir rakam konuşulmadı." dedi.



İşveren tarafını temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, önceki gün yaptığı açıklamada, "Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır." demişti. Akkol, işveren desteğinin devam etmesi talebini bakana ilettiklerini söylemişti.