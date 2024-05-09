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SON DAKİKA HABERİ: SGK geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı

SON DAKİKA HABERİ: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 8'i yenillikçi kanser ilacı olmak üzere 10'u yerli, toplam 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

SON DAKİKA HABERİ: SGK geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
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Son dakika haberi! "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesine "akıllı " olarak da bilinen 8'i yenilikçi ilacı, 21'i alerji aşısı, 2'si büyüme hormonu, 3'ü dirençli uyuz ilacı, 3'ü atopik dermatit ilacı, 2'si diyabet ilacı ve 3'ü psikoleptik/antidepresan olmak üzere 47 ilaç daha eklendi.

Ayrıca 12 kanser ilacının ödeme alanı genişletilerek yeni tedavi seçeneği olarak hastaların erişimine sunuldu.

İlaçlardan 10'unun yerli üretim olduğu belirtildi.

Yapılan değişiklikle, vatandaşların meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişiminin sağlandığı bildirildi.

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