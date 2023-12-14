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SON DAKİKA HABERİ: Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı yüzde 10'a yükseltildi

SON DAKİKA HABERİ: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yetkisini kullanarak zorunlu trafik sigortasındaki yüzde 5'lik azami prim artışını yüzde 10'a yükseltti. Sigorta şirketleri Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında her ay yüzde 10'luk zam yapabilecekler.

SON DAKİKA HABERİ: Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı yüzde 10'a yükseltildi
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu

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Son dakika haberi! Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yetkisini kullanarak zorunlu trafik sigortasındaki yüzde 5'lik azami prim artışının yüzde 10'a yükseltildiğini duyurdu.

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlenmişti.Oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bugün aldığı kararla yüzde 5'lik artışı yetkisini kullanarak azami prim artış oranını yüzde 10'a yükseltti.

Yeni alınan karara göre, sigorta şirketleri Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında her ay yüzde 10'luk zam yapabilecekler.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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