SPK'dan sosyal medya yorumcularına uyarı

SPK Başkanı Gönül, Sabah gazetesinde yer alan röportajda, sosyal medya hesaplarından yatırımcılara yanlış bilgi verenleri uyardı. Bu hesapların tümümün takip edildiğini belirten SPK Başkanı, önemli sayıda suç duyurusunda bulunduklarını ve birçok hesap için de incelemenin sürdüğünü söyledi. SPK Başkanı Gönül'ün açıklamaları ana başlıklarıyla şöyle:

"24 SAAT İZLİYORUZ"

"Kurum bazında konuşmak yanlış ama bunların hepsini takip ediyoruz. Sosyal medya hesapları ve YouTube kanalları dahil… Paylaşımdan sonra ne yaptığına nette alıcı mı satıcı mı olduğuna, yapılan paylaşımın bir hareket oluşturup oluşturmadığına kadar her şeyi inceliyoruz. Biz arkadaşlarımla 24 saat birbirimizle sosyal medyada çıkanları paylaşırız. Gece yarısı bile 'şuna tedbir alalım mı' diye arkadaşlarla konuştuğumuz oluyor. Dolayısıyla bu paylaşımları ve sonuçlarını inceliyoruz.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yatırımcıları yanlış yönlendirenleri uyardı.

"SİTELERİ KAPATIYORUZ"



"Sosyal medyada bilgi kirliliği var. Twitter'ın kendi kuralları var, onlarla görüşüyoruz. Oradan hisse tavsiye ediliyor. Fakat elinizde mahkeme kararı olmadan, o kişinin suçlu olduğuna dair bir belgeniz olmadan hesabı kapattıramıyorsunuz. Baktığınızda bunların birçoğu da aynı gün açılıp, aynı gün kapanan, bir takipçili, iki takipçili hesaplar… Bu şekilde etkileşim topluyorlar. Yüksek takip ve etkileşimle kendilerini önemli analizci gibi gösterip borsaya yeni girenleri hedef alıyorlar. Bir de Telegram ve WhatsApp grupları var. Burada da Siber Suçlar, Emniyet ve Savcılıklarla çalışıyoruz. Yakaladıklarımız kendilerini 'eğitim veriyorduk' diye savunuyor. Günün sonunda iş aslında yatırımcıya kalıyor. Bunlardan uzak durması gerektiğini öğrenmesi gerekir. Biz kapatsak da binlerce hesap var. Birini kapatsanız, diğerini açıyorlar. Foreks sitelerine bakın. Biz uzantısına 35 yazdıkları siteyi kapatıyoruz, 36'yı açıyorlar. Onu kapatıyoruz, 37'yi açıyorlar. 2022'de Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 1.883 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı. Sosyal medyada yatırımcıyı yanlış yönlendirenlere de ceza kesiyoruz. İncelemesi devam eden çok hesap var. Bu konuda bir dairemiz çalışıyor. Hatta borsa paylaşımı yapan hesaplar bazen şifreli mesajlar yolluyor mu diye de bakıyoruz."



"CEZALAR AĞIRLAŞTI"



"Ceza kesilse de işlem yasağı kalkar kalkmaz aynı isimler yine sahneye çıkıyor. Spekülatörlere daha ağır cezalar gelemez mi?

Aslında cezalar daha hafifti, son yıllarda ağırlaştı. Sermaye piyasası suçları katalog suçlar sınıfında değil… O nedenle de anında cezaya dönüşmüyor. Biz para cezasını veriyoruz, gerekirse Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuyoruz. Ondan sonrası savcılığın işi… Keşke cezası kesinleşmiş spekülatörleri borsadan uzun süre uzak tutabilsek... Ama maalesef kendi adlarına yapmasalar da başkalarının adına yine spekülatif alım-satım yapabildiklerini görüyoruz. Onları tespit etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz."