Şubat ayının zam şampiyonu "orta öğretim"

Tüketici fiyatları bazında şubatta en fazla fiyat artışı yüzde 21,78 ile orta öğretimde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,8 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay orta öğretimdeki fiyat artışını yüzde 16,99 ile tereyağı, yüzde 16,14 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ücreti izledi.



Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,81 ile kuzu eti, yüzde 11,57 ile peynir, yüzde 10,99 ile taze süt yer aldı.



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,8 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,64 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 6,25 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,64 ile halı ve diğer yer döşemeleri, yüzde 0,7 ile evle ilgili temizlik malzemeleri ve erkek giyimi takip etti.