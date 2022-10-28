Tahıl ve meyve üretiminde artış bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ni açıkladı.



Buna göre, üretimin bu yıl, geçen yıla kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 14,3 artışla 70 milyon tona, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 3,8 artışla 25,8 milyon tona çıkacağı, sebzelerde ise değişim olmayacağı ve bu grupta 31,7 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.



Tahıl ürünleri üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 20,7 artarak yaklaşık 38,5 milyon ton olacağı öngörüldü.



Buğday üretiminin yüzde 11,9 yükselişle 19,8 milyon ton, mısır üretiminin yüzde 23 artışla 8,3 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 47,8 yükselişle yaklaşık 8,5 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 36,5 yükselişle 273 bin ton, yulaf üretiminin de yüzde 32,2 artışla 365 bin ton olması bekleniyor.



Baklagillerden nohut üretiminin yüzde 22,1 artarak 580 bin tona, yumru bitkilerden patates üretiminin yüzde 2 artarak 5,2 milyon tona çıkacağı tahmin edildi.



Kuru fasulye üretiminin yüzde 11,5 azalarak 270 bin tona gerileyeceği, kırmızı mercimek üretiminin yüzde 75,4 artarak 400 bin tona yükseleceği öngörüldü.



Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 14,8 azalarak 155 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 5,6 yükselerek yaklaşık 2,6 milyon ton olacağı hesaplandı.



Tütün üretiminin yüzde 15 artarak 82,3 bin ton, şeker pancarı üretiminin yüzde 6,9 artarak 19 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

SEBZE ÜRETİMİ DEĞİŞMEYECEK



Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 1, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde yüzde 10,6 artış, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde ise yüzde 1,1 azalış öngörüldü.



Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden hıyarda yüzde 2,8, havuçta yüzde 33,3, beyaz lahanada yüzde 19 artış, domateste yüzde 0,7, karpuzda yüzde 1,5, kuru soğanda yüzde 6 azalış olacağı hesaplandı.

MEYVE ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR



Meyve üretim miktarlarına bakıldığında, geçen yıla göre bu yıl elmada yüzde 5,2, üzümde yüzde 13,5, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 12,5, erikte yüzde 8,5, çilekte yüzde 8,7, zeytinde yüzde 71,2 artış bekleniyor.



Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 17,7, portakalda yüzde 31,3, limonda yüzde 32,5 azalış öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 11,8, Antep fıstığında yüzde 100,5 artış olacağı tahmin edildi.



İncirde yüzde 9,4, muzda ise yüzde 12,9 artış olacağı öngörüldü.

