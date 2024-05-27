Tahvil kralından Trump yorumu: Daha kötü olacak

"Tahvil kralı" lakabıyla bilinen Bill Gross, ABD'deki seçim yarışını değerlendirdi.



Eski Pimco fon yöneticisi Gross'a göre ABD seçimlerinden Donald Trump’ın zaferle ayrılması tahvil piyasaları için daha kötü ve yıkıcı olacak.



Gross, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün halihazırda yüksek seviyelerde olan ABD mali açığını daha da genişleteceğini savundu.



Financial Times’a konuşan Gross "Trump’ın seçilmesi daha çok kötümserlik yaratacak. Çünkü onun programı vergi kesintilerinin devamını savunuyor" dedi.



Trump’ın seçim vaatleri arasında 2017’de hayata geçirdiği vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesi bulunurken, bu durumun 10 yılda 4 trilyon dolar ek maliyete yol açabileceği ifade ediliyor.



ABD’nin bütçe açığı/GSYH oranı 2023’te yüzde 8,8’e ulaştı. Gross'a göre bütçe açığı yıllık 2 trilyon dolarlık arz artışına yol açarak tahvil piyasalarını bakılıyor.