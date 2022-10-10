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Taşerona işçiler ne zaman kadroya geçecek? (90 bin taşeron işçi kadrosunda son durum)

Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğine yönelik çalışmalar sürmeye devam ediyor. Bakan Bilgin tarafından yapılan son açıklamada, 90 bin taşeron işçilerin kadro çalışmasının tamamlandığı belirtilmişti. Gelen açıklamaların ardından işçiler 90 bin taşeron işçi kadrosunda son durumu merak ediyor. İşte ayrıntılar.

Taşerona işçiler ne zaman kadroya geçecek? (90 bin taşeron işçi kadrosunda son durum)

90 bin taşeron işçiye yönelik kadro durumu sorgulanmaya devam ediyor. Binlerce işçinin yakından takip ettiği taşerona kadroya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Bilgin, 90 bin taşeronun ne zaman kadroya gireceğine yönelik tarih verdi.

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GİRECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı son açıklamaların ardından 90 bin taşerona kadro verilmesiyle ilgili tarih açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Bilgin açıklamalarında şunları söyledi;

"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

Buna göre; 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişinin Kasım ayında yapılması bekleniyor.

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