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Taşerona kadro 2022: 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek? (Taşerona kadroda son durum)

Taşerona kadro konusu, kadro bekleyen işçiler tarafından gündeme gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı son açıklamaların ardından 90 bin taşerona kadro verilmesiyle ilgili tarih açıklamasında bulundu. Peki, taşerona kadro verilecek mi? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek?

Taşerona kadro 2022: 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek? (Taşerona kadroda son durum)

90 bin taşeron işçi kadrosu hakkındaki araştırmalar sürmeye devam ediyor. Taşerona kadroya yönelik gündemden konuyla ilgili son gelmeye devam ederken, kadro bekleyen işçiler ise konuyla ilgili çalışmanın tamamlanmasını bekliyor. Peki, taşerona kadro verilecek mi? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek?

90 BİN KADROYA NE ZAMAN GİRECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı son açıklamaların ardından 90 bin taşerona kadro verilmesiyle ilgili tarih açıklamasında bulunmuştu.

Taşerona kadro 2022: 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek? (Taşerona kadroda son durum) - 1

Bakan Bilgin açıklamalarında şunları söyledi;

" işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

Buna göre; 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişinin Kasım ayında yapılması bekleniyor.

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