Taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 bin işçi kadroya girecek mi? (Taşerona kadroda son durum)

90 bin taşeron işçiye ne zaman kadro verileceğine yönelik son haberler birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Kendilerine kadro verilmesini bekleyen binlerce işçi, Bakan Bilgin tarafından yapılacak olan açıklamayı beklemeye başladı. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak?



90 BİN TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GİRECEK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı son açıklamaların ardından 90 bin taşerona kadro verilmesiyle ilgili tarih açıklamasında bulunmuştu.



Bakan Bilgin açıklamalarında şunları söyledi;



"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."



Buna göre; 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişinin Kasım ayında yapılması bekleniyor.

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?



Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

90 bin taşeron işçi kapsamının önümüzdeki günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.