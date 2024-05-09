TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Endişe sektöründeyiz, sert iniş zorunluluğu vardı

Yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.



Toplantıda Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Akçay, "Çeşitli senaryolar çalışıyoruz, en önemli faktörlerden bir tanesi talebin nasıl daralmaya başlayacağı. (Enflasyon tahmini) Yüzde 38'e yukarı kayış çok önemli değil. Mart ayındaki sıkılaşmanın etkisini çok hızlı görmeye başladık. Genelde etkiler 6-9 ay gecikmeyle geliyor." dedi.



Sadece politika faizini artırmadıklarını belirten Akçay, "Biz sadece politika faizini artırmadık yanında bazı miktarsal kısıtlamalar da getirdik. İkisi beraber paket halinde bir artı bir ikiden fazla sıkılaşmaya tekabül ediyor. Biz bunun devreye gireceği kanatindeyiz. Enflasyon hedefinde üst bandı aşacağımız kanaatinde değiliz. Yüzde 42'nin içinde kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Endişe sektöründeyiz, bizim işimiz endişe etmek. İyi senaryoyu çok fazla methederek gitmiyoruz. Verdiğimiz bant ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok." değerlendirmesinde bulundu.



Akçay, "Yumuşak iniş veya sert iniş konusunda, aktarım mekanizması zayıfken sert iniş zorunluluğu vardı; bizim yapmaya çalıştığımız mekanizmayı güçlendirmek. Marttan itibaren bu mekanizmayı ciddi güçlendirdik. Birden frene çok sert basmış gibi görünüyoruz ama bu sadece bir aylık, tek başına anlam ifade etmez.Enflasyon hedefi bandının genişliği ve orta noktası konusunda içimiz rahat" şeklinde konuştu.

