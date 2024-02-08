TCMB Başkanı Karahan: Gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız (Enflasyon tahmini değişmedi)

"İÇ TALEPTE DENGELENME SÜRECEK"

Sıkı para politikası ve maliye politikasının eşgüdümünün katkısıyla iç talepteki dengelenme devam edecek.

"MAYIS SONRASINDA DEZENFLASYON DÖNEMİNE GİRECEĞİZ"

Enflasyonun tepe noktasını göreceği mayıs sonuna kadar ocak ayında olduğu gibi bazı geçici etkiler görülecek. Mayıs sonrasında yıllık manşet enflasyonda dezenflasyon dönemine gireceğiz.

Sıkılık düzeyi ve elemizdeki araçlar TL mevduata geçişin bu şekilde devamını sağlayacaktır."

"ŞU ANDA EK BİR FAİZ ARTIŞI GEREKMİYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, şahin duruş gösterip göstermeyeceğine yönelik soruyu şöyle yanıtladı: "Birinci hedefimiz fiyat istikrarı. Bu yıl enflasyonu istediğimiz seviyeye düşürüp 2025'teki dezenflasyonun yolunu yapmak istiyoruz. Bunun için gereken adımları atacağız. Değerlendirmelerimiz, sıkılaştırmanın çalıştığını gösteriyor. Ek bir faiz artışı gerektiğini şu anda değerlendirmiyoruz. Ama görünümün bozulması halinde kararlarımızı gözden geçiririz."

"ZORUNLU KARŞILIKLARDA İNDİRİM PLANI YOK"

Karahan, "Dövizden dönüşümlü KKM için yatırımcılar ve bankalar açısından yeni bir adım olabilir mi?" sorusuna "Zorunlu karşılıklarda bir indirim planımız yok. Son düzenlemelerin etkilerini göreceğiz." yanıtı verdi.

Karahan, enflasyonun mayıs ayında yüzde 73'le zirve yapmasını beklediklerini söyledi.

"ENFLASYONDA BİR NUMARALI RİSK ASGARİ ÜCRET ARTIŞI"

Enflasyonda bir numaralı riskin asgari ücret artışı olduğunu belirten Karahan, "Artış tahmin aralığımızın üst bandına yakın ama enflasyon patikamızı raydan çıkaracak bir gelişme değil." diye konuştu.

"FAİZ İNDİRİMİNİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

TCMB Başkanı Karahan, faiz artışı döngüsünü sonlandırdıklarını ilan ettiklerini belirterek, "Fakat indirimi konuşmak için fazlasıyla erken." dedi.

"KREDİ KARTINDA DÜZENLEME YAPILMALI"

Kredi kartı harcamalarına ilişkin konuşan Karahan, "Harcamalarda aralıkta yükseliş oldu. Geçici mi net değil. Düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.