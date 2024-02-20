TEPAV: Faiz yüzde 47,5'e yükselmeli

Notta döviz karşılığı TL swap piyasası işlemleri uygulamasının gözden geçirilmesi gerekliliğine dikkat çekilirken, "Aşamalı olarak bu işlemlerin vadesi kısaltılmalı ve tutarı azaltılmalıdır" ifadesi kullanıldı. TEPAV yıl sonu enflasyon hedefi uygulaması da önerdi.



TCMB, yılın ilk enflasyonda raporunda, politika faizinin dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyinde olduğu, faiz indirimi konuşmak için ise "erken" olduğu mesajı vermişti.



TEPAV, para politikası açısından temel sorunun mayısta yüzde 75 civarında tepe noktasına ulaşması beklenen enflasyonun 2024 sonunda yüzde 36'ya nasıl düşürüleceği olduğuna dikkat çekti.



Raporda, politika faizinin yüzde 45'e çıkarılmasına karşın sürecin Türk Lirası mevduat faizlerine yeterince yansıyamadığı da belirtildi.

Kredi kartı faizleri artacak mı? Haberi Görüntüle