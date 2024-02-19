EFLASYON BEKLENTİLERİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR



TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporu sunumunda parasal sıkılığı korumakta kararlı oldukları mesajını vermişti. Karahan, mayıs sonrasında dezenflasyon dönemine girileceğini belirtmişti.



TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise yüzde 36 hedefinin iddialı olduğunu belirterek, "İddiasız hedef koyan merkez bankası oksimorondur" demişti.



Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE'de yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,96'ya çıktı. Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise piyasa anketi sonrasında "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor" yorumunu yapmıştı.



Merkez Bankası, yıl sonu enflayon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.