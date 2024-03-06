TESK'ten acentelere indirim çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken trafik sigortası ve kasko bedellerinin yüksekliğine vurgu yaptı.



Çok sayıda kişinin sigorta yaptırmaktan kaçındığını söyledi.

81 ilden 580 acente ve sigorta iş ortağına hitap eden Palandöken, acentelerden ulaştırma sektöründe çalışan şoför esnafına özel indirim sağlamalarını istedi.



"ARABA ALINACAK FİYATA ŞİMDİ SİGORTA YAPILIYOR"



Zaman zaman sigorta şirketleri ile çok takıştıklarını söyleyen Palandöken, "Sigorta şirketleriyle çok takışırız. Bu sigorta meselesini sizler de birinci ağızdan duyuyorsunuz, biliyorsunuz. İnsanlar sigorta yapmaktan imtina ediyor ama Allah göstermesin bir kaza olduğu zaman hele bizim ülkemiz gibi deprem sigortası başta olmak üzere, trafik, kasko sigorta ücretleri çok yüksek. Eskiden araba alınacak fiyata şimdi sigorta yapılıyor. Bu da esnafımıza ağır geliyor. Tabii talepler bize geliyor. Ben bildiğiniz üzere 415 mesleğin başkanıyım. Yani şoförün, kamyoncunun, taksicinin, demircinin, bakırcının, bakkalın, manavın, kasabın. Tarif etmeme gerek yok. Onların halini görüyorsunuz. Size çay getiren çay ocağı da dahil olmak üzere. Hepsini ben temsil ediyorum. Sizinle olan münasebetlerini de biliyorum. Çünkü aynı şikayetleri size de yapıyorlar. 'Ödeyemiyoruz', 'Yapmayın.' Dolayısıyla bizim buradaki iş birliğimiz esnaf sanatkarın genelde işinin kolaylaşması, sigortanın zamanında yaptırılmasıdır." şeklinde konuştu.



"TRAFİKTEKİ 5 ARAÇTAN 1'İ SİGORTASIZ"



Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu söyleyen Palandöken, "Taksici esnafımızın kaskoyla ilgili problemleri, trafik sigortasının zorunluluğu var." dedi.

Palandöken sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, Türkiye'de yaklaşık her 5 araçtan 1'nin sigortası yok. Yaptıramıyorlar, hem para hem de ihmalden kaynaklı. O gün de ne yapacağız, nasıl olacak, bu işi nasıl halledeceğiz diye kara kara düşünen insanlar... 81 ilden gelen acente sahipleri buradalar. Bu acenteler, bulundukları şehirdeki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik başkanlarıyla diyalog kurdurtmak suretiyle, en önemlisi kazan kazan modeliyle müşteri portföyünüzü yükseltirsiniz hem de onlara gerekli indirimleri sağlarsınız." şeklinde konuştu.