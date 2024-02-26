Trafikteki motosikletlerin çoğu sigortasız

Trafikte motosiklet sayısı hızla artıyor. Motosikletlere özellikle kurye taşımacılığına paralel bir talep artışı yaşanırken çok büyük bir kısmı sigortasız durumda.



Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre, 2023 yılında trafiğe çıkan motosiklet sayısı yüzde 25 arttı.



Trafiğe bir milyona yakın motosiklet daha çıkarken, toplam sayı 5 milyon adedi geçti.



Sigorta Bilgi Merkezi'nin verilerine göre, zorunlu olmasına rağmen 3.3 milyon motosiklet için trafik sigortası yaptırılmadı.



Bu rakam trafikteki toplam motosiklet sayısının yüzde 65'ine denk geliyor.