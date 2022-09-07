Ticaret Bakanlığı'ndan 'domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama' iddiasına yanıt

Ticaret Bakanlığı, domates konservesi ve salça ihracatına kayıt uygulaması getirildiğini ve söz konusu düzenlemenin ihracatın yasaklanması veya kısıtlanmasıyla ilgili olmadığını açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Açıklamada, "Bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 'domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)' ve salça ihracatında kayıt uygulaması getirilmiş olup, söz konusu düzenleme bu ürünlerin ihracatının yasaklanması veya kısıtlanması ile ilgili değildir" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, anılan ürünlerin ihracatının Bakanlığın iznine tabi kılınmadığı da kaydedildi.



Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, domates ve türev ürünleri olan domates konservesi ve salça ihracatı için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacak. Böylece ihracı kayda bağlı malların sayısı 60'a yükselmiş oldu.