SON DAKİKA HABERİ: Domates ihracatı izne bağlandı

SON DAKİKA HABERİ: Domates, ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı. Domates ihraç etmek isteyenler Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak.

Haberler 07.09.2022 - 00:12 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 00:23

SON DAKİKA HABERİ: Domates ihracatı izne bağlandı

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Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle domates, ihracı kayda bağlı mallar listesine girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine domates de eklendi.

Domates ihracı için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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