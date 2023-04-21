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TMSF, Akfel gaz grubunu satışa çıkarttı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı. İhale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 500 milyon TL olarak belirlendi.

TMSF, Akfel gaz grubunu satışa çıkarttı

TMSF'nin 'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon tarafından Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ’de bulunan hisselerinden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen "Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek.

Muhammen bedeli 500 milyon lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 50 milyon lira teminat yatırılması ve 23 Mayıs saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 24 Mayıs 2023'te saat 15.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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