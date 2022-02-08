TOBB'dan elektrik fiyatlarında indirim çağrısı

Elektrik fiyatlarında yaşanan artışa yönelik Cumhurbaşkanlığı kanadından gelen 'yeni adım' açıklamasının ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu indirim çağrısı yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” dedi.



Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikayet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü @ikalin1’ın açıklamaları olumlu bir gelişme.

Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması.