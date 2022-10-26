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TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? (TOGG tanıtım tarihi)

TOGG satışlarının ne zaman başlayacağına yönelik araştırmalar internet üzerinden hız kazandı. Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'un, seri üretim bandından inen ilk aracı, 29 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tüm Türkiye'ye tanıtılacak. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak?

TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? (TOGG tanıtım tarihi)

Otomobil tutkunları tarafından merakla beklenen TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı merakla sorgulanıyor. Yakın zamanda seri üretimine başlanacak olan TOGG'un, üretimden inen ilk aracı 29 Ekim Cumartesi günü tanıtılacak. TOGG'un hangi tarihlerde satışa çıkacağı ve fiyatlarının ne kadar olacağı ise araştırılmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar.

BAKAN VARANK'TAN TOGG AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ve milli hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Varank açıklamalarında Togg'un üretimine ilişkin, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek." dedi

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TANITILACAK

Togg'un seri üretiminin yapılacağı kampüsün inşaatının tamamlandığını belirten Varank, cumartesi günü de seri üretim bandından inen ilk aracın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara tanıtılacağını dile getirdi.

TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? (TOGG tanıtım tarihi) - 1

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Varank, ilk üretim araçlarda "tip onayı" alma süreci olduğunu ifade ederek, söz konusu onaylardan geçerse veya güncelleme gerekmezse araçların satılmaya başlanacağını söyledi.

Satış anlamında da hedefledikleri tarihin 2023'ün ilk çeyreği olduğunu kaydeden Varank, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek. Şu an deneme üretimleri gerçekleşiyor zaten. 29 Ekim'de de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcı törenini yapmış olacağız. Şirketin açıkladığı takvime harfiyen uyularak bugünlere gelindi." dedi.

TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? (TOGG tanıtım tarihi) - 2

ÖZİLHAN: ÖTV DİLİMİNDE YER ALACAK

TOGG'un C-segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonları düşük ÖTV diliminde yer alacak.

Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de" dedi.

Özilhan, Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" diye konuştu.

TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? (TOGG tanıtım tarihi) - 3

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

ÖTV dilimine göre hesaplandığında TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olması bekleniyor.

Ekim sonu itibariyle seri üretime geçmeye başlanacak olan TOGG, satışa Mart 2023'te çıkacak.

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