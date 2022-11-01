TOGG personel alımı 2022: Başvurular nasıl ve nereden yapılır? (2022 TOGG personel alımı)

TOGG personel alımına ilişkin tarihler ve başvuruların nereden yapılacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa Gemlik'teki TOGG fabrikasında yaptığı açıklamalar sonrasında, TOGG bünyesinde istihdam edilecek 4 bin 300 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, TOGG personel alımı ne zaman?



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Gemlik'teki TOGG fabrikasının açılış töreninde şu ifadeleri kullandı;



"Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait TOGG’un üretiminde Anadolu’nun dört bir yanındaki tedarikçilerimiz de yer alıyor.



Burada her yıl 175 bin araç üretilirken 4300 kişiye doğrudan 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır.



2030’a kadar üretilecek 1 milyon adet araçla milli gelirimize 50 milyar dolardan cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla kazanç sağlayacağız."

TOGG PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Altı farklı renge sahip olan yerli ilk otomobil TOGG, 29 Ekim günü banttan indi.

TOGG iş ilanları, sosyal medya platformu Linkedin üzerinden yayımlanmaya başladı. TOGG personel alımları uygulama üzerinden yapılacak.