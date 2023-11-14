Toplanan inek sütü miktarı yüzde 4,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı eylül ayı süt ve süt ürünleri üretimi verisini açıkladı.



Buna göre, ticari süt işletmelerince 786 bin 213 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6; ocak-eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 7,7, ayran üretimi yüzde 6,5, yoğurt üretimi yüzde 4,0 ve içme sütü üretimi yüzde 0,4 artarken; tereyağı üretimi yüzde 8,6 azaldı.

Ocak-eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,2, ayran üretimi yüzde 7,1 ve yoğurt üretimi yüzde 3,5 artarken; tereyağı üretimi yüzde 11,4 ve içme sütü üretimi yüzde 1,9 azaldı.

Bir önceki ay 823 bin 67 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı eylül ayında yüzde 4,5 azalarak 786 bin 213 ton oldu. Bir önceki ay 111 bin 497 ton olan içme sütü üretimi eylül ayında yüzde 11 artarak 123 bin 742 ton olarak gerçekleşti.