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TPAO 15 sahada petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), 4 ildeki 15 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

TPAO 15 sahada petrol arayacak

      TPAO, 15 sahada daha petrol araması yapacak.

      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
      Buna göre, TPAO'ya, Şanlıurfa'da 8, Şanlıurfa-Mardin'de 2, Erzurum'da 2, Şırnak'ta 2 ve Mardin'de 1 sahada çalışma yapması amacıyla petrol arama ruhsatı verildi. Söz konusu ruhsatlar, 5 yıl süreyle geçerli olacak.
      Ayrıca, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da sahip olduğu 4. grup maden işletme ruhsat sahasındaki metan gazıyla ilgili işletme ruhsatı almak için müracaatta bulunduğu duyuruldu.

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