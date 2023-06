Tunus Cumhurbaşkanı'ndan hükümete, zenginlere ek vergi getirilmesi çağrısı

Son 10 yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik krizin giderek derinleştiği Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümete zenginlere ek vergi getirilmesi çağrısında bulundu.



Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Kartaca Sarayı'nda Başbakan Necla Buden'i kabul etti.



Görüşmede, genelde hükümetin çalışmaları özelde ise mali dengeler ele alındı.



Adalete dayalı yeni yöntemler benimseyerek istenen dengenin sağlanması gerektiğini kaydeden Said, "sübvansiyonları kaldırmak yerine zenginlere ek vergiler getirilebileceğini" kaydetti.

AFRİKA BANKASI'NDAN YARIM MİLYAR DOLARLIK KREDİ ALACAK Tunus'ta Halk Meclisi, Afrika İhracat-İthalat Bankası'ndan (Afreximbank) yarım milyar dolarlık kredi alınmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.



Halk Meclisinde düzenlenen oturumda, Tunus ile Afrika İhracat-İthalat Bankası arasında varılan anlaşma, 2 ret ve 5 çekimser oya karşılık 126 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi.



Maliye Bakanı Siham Bugadiri Nemsiyye oturumda yaptığı konuşmada, borçlanmanın, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi dış etkenlerle bağlantılı olduğunu söyledi.



Nemsiyye, 2022 sonu itibarıyla borçlanma hacminin, yüzde 46,7'si dış ve yüzde 33'ü iç borçlanma olmak üzere 115 milyar dinara (yaklaşık 37 milyar dolar) ulaştığını ifade etti. TUNUS'TA SON 10 YILDA EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞEREK ARTTI



Tunus’ta son on yılda siyasi krizin körüklediği ekonomik kriz derinleşerek sürüyor.



Resmi rakamlara göre mayıs ayında enflasyon yaklaşık yüzde 10,01'e ulaşırken, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki yüzde 15,2 olan işsizlik oranı ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 16,1'e yükseldi.



Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,9 milyar dolarlık yeni kredi için Mayıs 2021'den bu yana müzakere sürecini yürüten Tunus hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ardından ekonomik krizin daha da derinleşmesi üzerine yabancı yatırımları çekecek reformlar üzerinde çalışıyor.