Tunus Cumhurbaşkanı'ndan hükümete, zenginlere ek vergi getirilmesi çağrısı

AFRİKA BANKASI'NDAN YARIM MİLYAR DOLARLIK KREDİ ALACAK

Tunus'ta Halk Meclisi, Afrika İhracat-İthalat Bankası'ndan (Afreximbank) yarım milyar dolarlık kredi alınmasına ilişkin anlaşmayı onayladı.



Halk Meclisinde düzenlenen oturumda, Tunus ile Afrika İhracat-İthalat Bankası arasında varılan anlaşma, 2 ret ve 5 çekimser oya karşılık 126 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi.



Maliye Bakanı Siham Bugadiri Nemsiyye oturumda yaptığı konuşmada, borçlanmanın, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi dış etkenlerle bağlantılı olduğunu söyledi.



Nemsiyye, 2022 sonu itibarıyla borçlanma hacminin, yüzde 46,7'si dış ve yüzde 33'ü iç borçlanma olmak üzere 115 milyar dinara (yaklaşık 37 milyar dolar) ulaştığını ifade etti.