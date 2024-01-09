Türkiye, bal ihracatından 32 milyon dolar kazandı

Türkiye, bal ihracatından geçen yıl yaklaşık 32 milyon dolar kazandı.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, dünya bal üretiminde Çin'den sonra ikinci, ihracatında ise dokuzuncu sırada yer alan Türkiye, 2023'te 9 bin 383 ton bal ihraç etti.



Söz konusu dış satımdan 31 milyon 907 bin 291 dolar kazanç sağlandı. 59 ülkeye gerçekleştirilen ihracatta 12 milyon 461 bin 373 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 4 milyon 881 bin 378 dolarla Almanya, 3 milyon 683 bin 977 dolarla İsrail izledi.



Geçen yıl 2022'den farklı Arnavutluk, Hırvatistan, İsveç, Çin Halk Cumhuriyeti, Kenya, Cibuti, Malta, Güney Kore, Suriye, Özbekistan ve Kamerun'a da bal satıldı.



Türkiye'nin bal ihracatının 2 milyon 770 bin 122 dolarlık bölümü ise Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren firmalarca gerçekleştirildi.