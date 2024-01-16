Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılı enflasyonunun yüzde 64,77, geçen yılın ikinci altı aylık enflasyonunun ise yüzde 37,57 olarak açıklandığını anımsattı.



Temmuz ayında memur ve emeklilere yüzde 6 zam verildiği için geçen altı ayda maaşların 31,57 puan eridiğini belirten Kahveci, şöyle konuştu:



"ENFLASYON FARKI MAAŞ ZAMMI DEĞİLDİR"



"Ocak ayında da önce bu erime telafi edilerek Temmuz 2023'teki maaş zamları sıfırlanmış, ardından da yüzde 15'lik 2024 yılının ilk yarı zammı yapılmıştır. Yani memur ve memur emeklilerine 2024 yılının ilk altı ayı için yapılan zam yüzde 15'tir. Bu bakımdan memur ve emeklilere yüzde 49,25 zam yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Enflasyon farkı maaş zammı değildir. Enflasyon farkı maaşlardaki yaşanan erimenin gecikmiş bir telafisidir. Bu da aslında memur ve emekli maaşlarının enflasyon karşısında sürekli eridiğinin ispatıdır."



"2 YILDA 15 PUAN ERİYECEK"



Kahveci, "İki yıllık tahmini veriler ve maaşlara yapılması öngörülen artışlar hesap edildiğinde tahminlerin tutması varsayımıyla 2024 ve 2025 yıllarında mal ve hizmet fiyatları toplam yüzde 55,04 oranında zamlanırken memur ve emekli maaşlarındaki artış kümülatif yüzde 40,8'de kalacaktır. En iyimser tahminle memur ve emeklilerimizin maaşları gelecek 2 yıllık sürede 15 puan eriyecek, enflasyon farkı ile dönem sonlarında yapılacak ödeme sonucunda maaşlarda reel anlamda sıfır artış sağlanmış olacaktır. Bu durum, maaşların erimeye devam edeceğinin resmi olarak tescili anlamı taşımaktadır.



"EK ZAM VE REFAH PAYI ZORUNLULUK"



2022 ve 2023 yıllarında verilen refah payı, memurlarımız için bir can suyu olmuştu. Ne yazık ki bu sene bu uygulama hayata geçmedi. Kamu görevlilerimizin alım gücünün yükseltilmesi için gerçek enflasyonun üzerinde artış yapılması ve ek olarak refah payı verilmesi zorunluluktur. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ve Merkez Bankasının enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde memur ve emeklilerimize ilave bir zam ve refah payı talebimizin keyfiyet değil zorunluluk olduğu ortaya çıkmaktadır."