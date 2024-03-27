Türkiye'de hızlı tüketim pazarı büyüdü

Avrupa'da tüketimin düştüğü 2023 yılında Türkiye'de hızlı bir büyüme yaşandı.



Araştırma şirketi NielsenIQ, Türkiye’de sigara ve alkol hariç hızlı tüketim pazarının geçen yıl ciroda yüzde 81 oranında büyüdüğünü açıkladı.



Bu dönemde hacim büyümesi yüzde 6, fiyat değişimi ise yüzde 71 oldu.



2023 yılında başta kişisel bakım, ev bakım ve gıda olmak üzere tüm ana gruplada güçlü bir büyüme performansı izlendi.



Kişisel bakım yüzde 8, kağıt ürünleri yüzde 10, ev temizlik ürünleri yüzde 6 ve alkol hariç gıda kategorileri yüzde 5 hacim büyümesi kaydetti.



En fazla büyüme kaydeden ürünler yüzde 54'le buzlu kahve, yüzde 32 ile hardal ve yüzde 31'le erkek parfümleri oldu.



Hızlı tüketim ürünleri 2024 yılına da güçlü bir başlangıç yaptı. Ocak 2024’te Ocak 2023’e kıyasla ciro bazında yüzde 72, hacim bazında yüzde 9 büyüme kaydedildi.



Ocak'ta en çok hacim büyümesi kaydeden ana gruplar dondurma, süt ürünleri ağız bakım ürünleri ve atıştırmalıklar oldu.