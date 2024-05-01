Türkiye'de sendikalı işçi sayısı artıyor: Çalışanların yüzde 15'i sendikalı

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre sendikalı işçi sayısı artıyor.



Türkiye genelinde 2023'ün ocak ayında 2 milyon 330 bin olan sendikalı işçi sayısı, 2024 itibariyle 2 milyon 495 bin 423'e yükseldi.



Türkiye genelinde 16 milyon 395 bin 275 kayıtlı çalışan bulunuyor. Son verilere göre sendikalı işçi sayısı yüzde 0,8 oranında arttı. Böylece toplam çalışanlar içerisinde sendikalıların payı yüzde 15,22'ye yükseldi.



2023 yılı Temmuz ayında açıklanan verilerde sendikalı oranı yüzde 14,76 seviyesinde bulunuyordu.



Hizmet-İş Sendikası, 301 bin 456 üye ile sendikalar arasında ilk sıradayer alıyor. Onu 282 bin 715 üye ile Türk Metal Sendikası ve 203 bin 424 üye ile Öz Sağlık-İş Sendikası takip ediyor.



Sendikalaşmada aslan payı kamu kesiminde. Özel sektörde sendikalaşma oranı sadece yüzde 7. Özel sektördeki 15 milyon kayıtlı işçinin sadece 1 milyon 68 bini sendikalı.

Kayıt dışı işçiler dahil edildiğinde sendikalaşma oranı daha da düşüyor.

