TÜSİAD Başkanı Turan: Düşük faiz politikasının amaçları tekrar ele alınmalı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, düşük faiz politikasının yeniden ele alınması çağrısı yaptı.



Turan, yoğun regülasyonlar nedeniyle finansal kesimin kredi vermesinin daha da zorlaştığını belirterek, düşük faiz politikasının amaçlarının tekrar ele alınması gerektiğini söyledi.



İstanbul'da yapılan 14. Rekabet Kongresi'nde konuşan Turan şunları söyledi:



"Politika faiz oranlarının düşürülmesine rağmen, diğer faiz oranlarıyla aradaki ilişki kopmuşsa, krediye erişimde sorunlar varsa, düşük faiz oranları ile yatırımlar finanse edilemiyorsa, üstelik enflasyon ve kurlardaki sorunlar devam ediyorsa düşük faiz politikası ile hangi ekonomik amaçlara nasıl ulaşılacağının bir kez daha ele alınmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz."



Turan, yatırımların yapılabilmesi için finansmanın sadece elverişli koşullarda olması değil finansmana erişimin de gerekli olduğunun altını çizdi.



Enflasyon dinamiklerinin son 4-5 yıldır belirgin düzeyde bozulduğunu belirten Turan, ayrıca enflasyonla mücadelede para politikasının yanı sıra, mali politikalar ve sektörlere dönük yapısal politikalarla Türkiye ekonomisi üzerindeki "enflasyon kamburunun" atılması gerektiğini kaydetti.

