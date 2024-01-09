TÜSİAD Başkanı Turan: Eğitimde atılım şart

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dünya genelinde nitelikli insan kaynağını çekmek için küresel bir rekabet ortamının olduğunu belirterek, "Ülkemizde iş dünyasının en önemli sorunlarının başında nitelikli çalışan bulmanın zorluğu geliyor. Şimdiye kadar ülkemizin görece genç nüfusunu demografik açıdan bir avantaj olarak gördük, ancak zaman olarak da giderek kısalan bu avantajı lehimize çevirmek için eğitimde atılım şart." dedi.



TÜSİAD ile OECD işbirliğinde TÜSİAD Konferans Salonu’nda "Eğitime Bakış: PISA 2022 Sonuçlarının Ekonomik Kalkınma ve Geleceğin Çalışma Hayatı için Önemi" konferansı düzenlendi. Etkinliğin açılışında konuşan Turan, eğitimin, ülkenin ekonomik ve sosyal refahının itici gücü olduğunu belirterek, TÜSİAD olarak eğitimi, insan kaynağının niteliğini belirleyen ana unsur olarak gördüklerini vurguladı.



Dünyanın giderek artan bir hızla teknolojik ve toplumsal dönüşümlerden geçtiğini aktaran Turan, "Küresel rekabetteki avantajımızı koruyabilmek için bilgi ve inovasyona dayalı bir ekonomi olmak her zamankinden daha önemli." diye konuştu.



Turan, rekabetin küresel olduğu bir dönemde, değerlendirme ve performans standartlarının da küresel olması gerektiğine işaret ederek, "Pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da uluslararası endekslerdeki konumumuz, atacağımız adımlar için önemli bir yol gösterici. Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ını temsil eden 81 ülkenin yer aldığı OECD PISA araştırmasını da bu bağlamda takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"KÜRESEL BİR REKABET VAR"



Orhan Turan, iş dünyası olarak, yeni müfredat değişikliğinin PISA’nın da işaret ettiği alanlarda ve 21. yüzyılın gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmaya odaklı şekilde hazırlanmasını beklediklerini dile getirdi.



Dünya genelinde nitelikli insan kaynağını çekmek için küresel bir rekabet ortamının olduğunu dile getiren Turan, şunları söyledi: "Ülkemizde iş dünyasının en önemli sorunlarının başında nitelikli çalışan bulmanın zorluğu geliyor. Şimdiye kadar ülkemizin görece genç nüfusunu demografik açıdan bir avantaj olarak gördük, ancak zaman olarak da giderek kısalan bu avantajı lehimize çevirmek için eğitimde atılım şart. Bu çerçeveden bakınca, 15 yaş grubuna odaklanan PISA sonuçlarını, gelecekteki işgücünün niteliğine dair bir işaret olarak da değerlendirmeliyiz. Pandemi döneminin etkisini de görebildiğimiz 2022 sonuçlarında dünya genelinde skorlarda aşağı yönlü bir değişim gözlemlenirken, Türkiye son 10 yıllık dönemde PISA’nın ölçtüğü üç alandan ikisinde iyileşme gösteren sayılı ülkelerden biri. PISA’dan gelen semptomları ciddiyetle ele almalıyız."



"İSTİHDAM SÜRDÜRÜLEBİLİR FAALİYETLERE KAYIYOR"



OECD İstanbul Merkezi Başkanı Achraf Bouali ise yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açacak politikaların uygulanmasının önemine işaret ederek, günümüzde ekonomilerin düşük emisyonlu enerji sistemlerine doğru geçiş yapmakta olduğunu ve istihdamın da daha sürdürülebilir faaliyetlere doğru kaydığını dile getirdi.



OECD'nin küresel ortaklıklar geliştirerek çok taraflılığı teşvik etmekte kararlı olduğunun altını çizen Bouali, "Yaklaşık bir yıl önce OECD Genel Sekreteri tarafından açılışı yapılan OECD İstanbul Merkezi'nin varlık nedeni de budur. OECD İstanbul Merkezi'nin amacı, OECD'nin küresel ilişkiler stratejisinin uygulanmasını kolaylaştırmak ve bölgesel programların etkisini artırmaktır." dedi.