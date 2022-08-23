TÜSİAD'dan ABD'nin yaptırım uyarısı hakkında açıklama

TÜSİAD'dan ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk şirketlerine yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmalamalarına yönelik uyarı mektubu hakkında açıklama yapıldı.



TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD ve AB başta olmak üzere 30'dan fazla ülkeninin Rusya'ya yönelik yaptırım kararları aldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun kaleme aldığı mektubunun TÜSİAD'a da iletildiği vurgulandı.

Mektupta, Rusya'da yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlarla kurululabilecek ilişkilerin Türk şirketlerine de yaptırım riski doğuracağı uyarısının yer aldığı belirtildi.

Söz konusu mektubun, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşıldığının altı çizildi.