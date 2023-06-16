TÜSİAD'dan Bakan Şimşek'le görüşme sonrası açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi.



Reuters'ın haberine göre, görüşmede TÜSİAD üyeleri ekonomide son dönem ve atılması gereken adımlarla ilgili sunum yaptı.



TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Yüksek İstişarı Konseyi (YİK) öncesi Bakan Şimşek ile bir araya geldiklerini, tespit ve önerileri paylaştıklarını açkıladı.

EKONOMİK İSTİKRAR VURGUSU



TÜSİAD YİK toplantısında konuşan Özilhan şunları söyledi: "Bakan Şimşek'in çalışmaları tamamladıktan sonra ortaya koyacağı programın makroistikrara katkı sağlamasını bekliyoruz. Yeni ekonomi yönetimi ile ekonomik istikrarın kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz."

"SIKI PARA POLİTİKASI YAVAŞLAMAYA YOL AÇMAMALI"

Sıkı para politikası tercihlerinin büyümede arzu edilmeyen bir yavaşlamaya yol açmaması gerektiğini belirten Özilhan, "Enfasyonla mücadelenin yolu TL'ye değer kazandırmaktan geçmiyor. Yurt dışından para girişi halinde TL'de değerlenme yerine TCMB rezervlerini tahkim etmek gerekiyor." diye konuştu.

Özilhan, yatırımı artırmak için uzun vadeli öngörülebilir kurallara dayalı ekonomi yönetimi ve ekosistemi girişimi gerektiğini kaydetti.