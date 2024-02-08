TÜSİAD'dan enflasyon ve üretim çağrısı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurul Toplantısı bugün düzenlenirken, açılış konuşmasını Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan yaptı.



Son kez YİK Başkanı ünvanıyla kürsüye gelen Özilhan, burada yaptığı konuşmasında, üretim artışı sağlamadan makroekonomide kalıcı iyileşmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Özilhan, "Konjonktür ne kadar elverişsiz olursa olsun, geleceği kaybetmemek için uzun vadeli düşünmek, yapısal sorunları ertelemeden çözmek gerek. Rasyonel para ve maliye politikaları tabi ki işin A-B-C'si ama üretim artışı sağlamadan makroekonomik sorunlarda kalıcı bir iyileşme mümkün değil. Yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısını getirir; büyümenin kaynağını tüketime, kentsel ranta, verimliliğe katkısı sınırlı projelere dayandırmak doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.

"AB, TÜRKİYE İÇİN VAZGEÇİLMEZ ÖNEME SAHİP"



Kaynakların verimli kullanılımına dikkat çeken Özilhan, "2024 yılında Türkiye hala gelir adaletsizliği ile mücadeleye devam ediyor. Türkiye'de hala kadınların fırsat eşitliği mücadelesi devam ediyor. Küresel riskler, bölgesel tehditler, ekonomik çıkarlar dikkate alındığında AB, Türkiye için vazgeçilmez öneme sahip" şeklinde konuştu.

"EKONOMİDE RASYONEL POLİTİKALARA BAĞLI KALINMALI"



TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da Genel Kurul'da yaptığı konuşmasında, "Ekonomide yanan ateşi söndürmek için rasyonel politika çerçevesine bağlı kalmaya devam etmemiz gerek. Enflasyonla mücadelede para politikasının sosyal politikalar ve maliye politikası ile de desteklenmesini önemsiyoruz. Bu süreç sadece enflasyonun düşürülmesi açısından değil, aynı zamanda özellikle sabit gelirliler üzerindeki olumsuz etkilerin hafifletilmesi açısından da son derece önemli." dedi.



Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunların sadece para ve maliye politikaları ile aşılabilir nitelikte olmadığını belirten Turan, pansuman önlemlerle çözümü geleceğe ötelemenin ülkenin çıkarına olmadığını kaydetti. Turan, siyasetteki gerilimin toplumsal kutuplaşmaları derinleştirdiğini ifade etti.



YEREL SEÇİMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA



Yerel seçimlere ilişkin de konuşan Turan, "Umuyorum ki önümüzdeki yerel seçimler genel seçim mantığında ilerlemek yerine kentlerdeki yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik somut projeleri tartışacağımız bir zemin oluştursun. Şimdiye kadar açıklanan adaylara baktığımızda, maalesef seçilebilecek yerlerden gösterilen adaylar arasında, kadınların ağırlığı beklentilerimizi karşılamaktan uzak." ifadelerini kullandı.

