UBS'ten Fed beklentisi: Faiz artırımına geri dönebilir

İsviçre bankacılık devi UBS stratejistlerine göre, güçlü ABD büyümesi ve yapışkan enflasyonun birleşimi, Fed'in faiz oranlarını düşürmek yerine artırım yapma ihtimalini artırıyor ve bu da borçlanma maliyetlerini gelecek yıl yüzde 6,5'e kadar çıkarıyor.



Bankanın temel senaryosu bu yıl iki faiz indirimi yönünde olsa da, UBS artık enflasyonun Fed'in hedefine gerilemeyeceği, bunun da faiz artırımlarına dönüşe yol açacağı ve tahvil ve hisse senetlerinde derin bir satış dalgasına yol açacağı ihtimalinin arttığını görüyor.



Piyasalar, son ABD verilerinin dünyanın en büyük ekonomisinde şaşırtıcı bir güç göstermesinin ardından politika gevşemesi yönündeki tahminleri azalttı.

UBS, bu yıl ABD'de 275 baz puanlık indirim için agresif görüşünü şimdiden yumuşatarak sadece 50 baz puanlık indirim öngörüyor.